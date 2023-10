El vaixell turístic finançat amb els Next Generation espera amarrat a l'embarcador d'Amposta l'inici de les rutes

L'embarcació elèctrica s'integrarà en l'oferta turística i mostrarà la façana fluvial o escenaris de la guerra civil

Actualitzada 30/10/2023 a les 13:58

El vaixell turístic adquirit per l'Ajuntament d'Amposta amb fons europeus Next Generation ja es troba amarrat a l'embarcador fluvial de la ciutat.L'embarcació elèctrica, que encara no entrarà en servei, serà una de les peces principals del projecte turístic de la ciutat, al voltant de la via verda de la Val de Zafan, la reforma de les cases del Castell i la promoció de la façana fluvial o els espais naturals del delta de l'Ebre.Segons ha detallat l'alcalde, Adam Tomàs, s'està treballant per programar rutes sobre l'esmentada façana fluvial o els espais de memòria de la guerra civil. La seva posada en marxa d'aquí uns mesos es troba pendent de la definició d'aquest projecte turístic i de la licitació de la gestió a una empresa privada.