Treballadors de les nuclears protesten a les portes d'Ascó per mantenir els llocs de feina durant els desmantellaments

Els sindicats alerten que el tancament de les plantes afectaria uns 200 treballadors directes i més de 500 d'indirectes

Actualitzada 28/10/2023 a les 11:09

Treballadors de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs han bloquejat l'accés a la planta d'Ascó aquest dissabte en la primera de les jornades de protesta per exigir mantenir els llocs de feina un any després de l'inici del desmantellament de l'última planta nuclear.Així, demanen ampliar la clàusula d'ocupació actual un cop la planta sigui titularitat d'ENRESA. Els sindicats calculen que el tancament de les plantes afectaria uns 200 treballadors directes i més de 500 d'indirectes. També reclamen el desbloqueig d'un nou conveni laboral i han acordat no fer hores extra en aquesta parada, un fet que avisen que podria endarrerir la recàrrega de combustible de la planta. L'acció informativa es repetirà diumenge i els dies 1, 4 i 5 de novembre.