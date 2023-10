La DO Terra Alta tanca la verema amb un 10% menys de collita que l'any passat

Dels 36 milions de quilos, el 57% han estat de raïm blanc i el 43% de negre

27/10/2023 a les 15:46

La DO Terra Alta ha tancat la verema amb un 10% menys de collita que l'any passat. Segons ha apuntat el consell regulador, la comarca tot i haver patit els efectes de la sequera ha rebut més pluges que altres territoris, fet que ha beneficat la producció de la vinya, que ha estat una mica més primerenca que anys anteriors. S'han collit una mica més de 36 milions de quilos, dels quals un 57% ha estat de raïm blanc i un 43% de negre.La garnatxa blanca és la varietat amb més presència amb quasi 10 milions de quilos i representa la meitat del raïm blanc collit i un 28% del total de la producció. Paral·lelament, la 36a edició de la mostra de vins amb DO Terra Alta se celebrarà del 3 al 5 de novembre i comptarà amb la participació de 24 cellers. La mostra amb els cellers estarà instal·lada a la Rambla de la Democràcia de Gandesa.La inauguració serà el pròxim divendres a la tarda a Gandesa amb el pregó a càrrec de Marta Clot, responsable de Vi i Companyia, i al vespre hi haurà la Nit de les Garnatxes Blanques al celler cooperatiu. Entre els actes previstos també hi haurà un tast a cegues a càrrec del sommelier Ferran Centelles el dissabte a la tarda.