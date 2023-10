Detenen a la Sènia un home i una dona per dos robatoris amb força al Baix Maestrat i al Montsià

En una inspecció a una granja en desús del municipi els Mossos van recuperar dues furgonetes i diverses ferramentes sostretes

Actualitzada 27/10/2023 a les 11:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 d'octubre una dona de 42 anys i un home de 35 anys, com a presumptes autors de dos robatoris amb força ocorreguts a les localitats de Traiguera (Castelló) i la Sènia.Hores abans, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient i de la Unitat d'Investigació d'Amposta van realitzar una inspecció a la nau d'una granja en desús ubicada a la localitat de la Sènia.En el transcurs de la inspecció els agents van observar que a l'interior de la nau hi havia estacionats dos vehicles tipus furgoneta.Un cop realitzades comprovacions va resultar que aquests vehicles constaven sostrets. Segons la denúncia inicial les furgonetes van ser sostretes el 9 de febrer d'unes dependències municipals de l'ajuntament de Traiguera.Els agents també van localitzar a l'interior de la granja inspeccionada diverses eines i ferramentes que posteriorment van comprovar havien estat sostretes en un robatori ocorregut l'11 d'abril en una explotació porcina de la Sènia.Per tot l'exposat els agents van detenir un home i una dona, responsables d'aquesta granja, com a presumptes autors dels dos robatoris amb força.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en referència a aquests casos.Les dues persones detingudes van quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resten pendents de comparèixer davant l'autoritat judicial competent quan siguin requerides.