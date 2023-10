Junts per Amposta retreu al govern municipal que traslladi a la ciutadania els costos de no retallar despeses

El cap de l'oposició critica que els impostos pujaran l'any vinent 4 MEUR respecte 2015

Actualitzada 26/10/2023 a les 18:33

Junts per Amposta ha acusat el govern municipal de traslladar a la ciutadania els costos de l'increment de la despesa corrent sense haver aplicat mesures per retallar-la i contenir-la. El principal grup de l'oposició al consistori de la capital del Montsià considera «desmesurada» l'alça de la pressió fiscal aprovat per a l'any vinent, especialment amb el 36% de pujada de la taxa d'escombraries i el 10% de l'IBI.Segons el cap de l'oposició i exalcalde amb CiU, Manel Ferré, les ordenances suposen incrementar la càrrega fiscal en 7 milions d'euros nominals respecte 2015, any que va perdre l'alcaldia davant ERC. Una xifra que ha rebaixat després a uns 4 milions ponderant la variació acumulada de la inflació durant aquest temps.Segons ha argumentat el regidor de Junts, Xavier Gutiérrez, la pujada de l'IBI amb l'argument de fer front a l'augment de la inflació, interessos bancaris o costos s'ha plantejat sense cap pla per retallar i contenir despeses «supèrflues», com dos càrrecs de confiança i el lloguer de carpes per a la fira. També ha assegurat que l'escalada de la taxa d'escombraries per pagar tot el servei ha assumit diverses despeses de forma qüestionable i que la normativa que obliga a cobrir el cost era ja d'aplicació enguany. Retreuen al govern municipal d'ERC que creï «nous impostos» com el de nínxols del cementiri o clavegueram.Tot i demanar a l'alcalde, Adam Tomàs, que deixi de mirar pel «retrovisor», Ferré ha volgut també comparar -utilitzant xifres absolutes i valors corrents de fa vuit anys- els prop de 18 milions que el govern municipal preveu recaptar el 2024 amb els 12,36 de 2015, quan ell mateix ocupava l'alcaldia. Ha justificat la pujada de l'índex sobre el qual és calculat l'IBI durant el seu mandat arran de les normatives del govern central que obligaven a equilibrar els comptes municipals.Segons ha insistit, Amposta és actualment «la més pobra» entre les ciutat de més habitants de la demarcació, en termes de PIB per càpita. Ha qualificat de «massiva», «abusiva», «escandalosa» i «indecent» la proposta d'ordenances aprovada pel ple, amb el vot en contra del grup de Junts. «És una burla per a molta gent que ho passa malament en un moment de crisi econòmica», ha assegurat.El portaveu de Junts s'ha preguntat amb quines «contrapartides» s'incrementa la càrrega fiscal. «Apuja els impostos perquè no hi ha eleccions i pensa que ningú ho recordarà d'aquí a quatre anys», ha insistit. Entre d'altres aspectes, ha criticat que Amposta és la ciutat «de la província de Tarragona on més ha crescut la delinqüència el mateix semestre» i ha acusat el govern de fer «alarmisme», «populisme» i «demagògia» quan nega problemes de seguretat.