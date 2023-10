La Guàrdia Civil de Tarragona reforça el control de les activitats pesqueres a la província

Agents del cos, en servei de control al Port d'Alcanar van detectar 40 kg de peix que no tenia cap mena de documentació

La Guàrdia Civil de Tarragona, a través del seu Servei de Protecció de la Natura, està intensificant el control sobre les activitats pesqueres a la província.Aquest tipus de serveis de control i vigilància, s'emmarquen dins l'acord marc que es va signar entre el Ministeri de l'Interior i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per a la vigilància de les activitats de pesca marítima, anomenat Pla Anual de Control Integral de Activitats Pesqueres (PACIAP)El propòsit del PACIAP és assegurar el manteniment i el desenvolupament dels recursos pesquers del calador nacional i el compliment de la legislació nacional i dels compromisos internacionals assumits per Espanya en la matèria.D'aquesta manera, dijous passat dia 19, un dispositiu del Seprona format per diverses patrulles uniformades, van controlar el port pesquer d'Alcanar, per garantir la traçabilitat i el control integral del producte pesquer, fiscalitzar l'emplenament correcte dels documents de l'activitat pesquera i la mida i pes dels exemplars capturats.Els agents en servei, van detectar moviment de bosses plenes de peix als voltants del recinte i van constatar que es tractava de peix sense cap documentació.De manera immediata van controlar dues embarcacions que acabaven de pescar i van trobar ocults entre els aparells diverses bosses amb llenguado (solea solea) i acedia (dicologlossa cuneata)Davant la manca d'etiquetatge i de documents de traçabilitat, es va procedir a la immobilització del producte i al seu precintat de manera cautelar, donant compte al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.El gènere pesquer que va llançar un pes de 40 kg, amb el compromís exprés de passar els controls sanitaris pertinents, va ser lliurat a un centre benèfic de la localitat.Aquesta actuació, és el resultat de la vigilància i control que els agents del Seprona vénen realitzant amb la finalitat d'evitar la comercialització il·legal de productes pesquers, cosa que podria comportar un greu risc sanitari per al consumidor final i pot provocar una clara competència deslleial cap a el sectorde venda de peix i marisc, en vendre aquest producte a preus inferiors al que es troba al comerç legal.Qualsevol assumpte relacionat amb els fets, així com amb danys al medi ambient, a la flora o a la fauna, es pot comunicar a la Guàrdia Civil a través del telèfon 062, les 24 hores del dia, durant tot l'any.