Comença la 28a recàrrega de combustible a la nuclear Ascó II

La parada preveu 12.500 operacions de treball i un miler de personal auxiliar complementari

Actualitzada 23/10/2023 a les 16:15

La central nuclear d'Ascó ha iniciat la 28a recàrrega de combustible a la unitat II, després d'acabar el cicle d'any mig de l'última parada. La planta s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica aquesta matinada. A més del combustible, se substitueixen un terç dels elements combustibles del nucli del reactor, seixanta en concret.Durant les pròximes setmanes s'executaran 12.500 ordres de treball diferents. El 90% correspon a actuacions d'inspecció i manteniment preventiu. El pressupost de l'operació és de 28,8 MEUR. Aprofitant que s'atura la planta, es fan modificacions de disseny físiques i del programari informàtic. Un miler de treballadors d'empreses auxiliars s'incorporen a la plantilla de la nuclear durant la recàrrega.D'aquesta 28a recàrrega destaca la preparació de la nuclear Ascó II per a la «pròxima entrada d'operació a llarg termini», prevista el 2025. Concretament, es farà una inspecció visual remota de les penetracions de la instrumentació del fons del vas del reactor, una inspecció mecanitzada del mateix vas i una inspecció volumètrica d'un terç dels perns de la tapa del vas.A més a més, se substituirà el motor d'una bomba de refrigerant del reactor, es netejarà integralment la part corresponent al circuit secundari dels generadors de vapor i se substituirà el sistema de pesatge, control i regulació de la grua polar. A la part de generació elèctrica, revisarà l'excitatriu, es farà una revisió general dels transformadors principals, i se substituirà el rotor de l'alternador principal.El rotor és la part mòbil de l'alternador i la seva funció és girar dins la part estàtica (estator) gràcies a l'energia cinètica generada a les turbines. Està format per un electroimant que rep corrent des d'un regulador a través d'uns anells que es freguen. El rotor gira i genera un camp magnètic que interactua amb la bobina, per produir un corrent elèctric que es transmet a través dels cables de l'alternador cap als transformadors, com a pas previ a la seva evacuació a la xarxa elèctrica.En aquesta parada es canviarà aquest component essencial per a la producció elèctrica per un recanvi de flota que ha estat posat a punt i adaptat a les característiques de l'alternador d'Ascó II. El nou rotor estava emmagatzemat a la nuclear Vandellòs II i ha estat traslladat entre plantes en un transport especial.Tot el personal que s'incorpora a les tasques de la recàrrega ha fet una formació prèvia. S'han registrat 1.800 assistències als cursos organitzats. S'executaran 12.500 ordres de treballs planificades.