Arxivat l'expedient sancionador contra l'Ajuntament de l'Aldea per treure un bou sense guia als correbous

El consistori defensa que van treure l'animal del calaix per tornar-lo a la ramaderia

Actualitzada 23/10/2023 a les 15:34

El servei de Jocs i Espectacles de la Generalitat de les Terres de l'Ebre ha arxivat l'expedient sancionador que havia obert a l'Ajuntament de l'Aldea. L'expedient s'havia iniciat per haver permès participar un bou sense guia en un correbou del 18 d'agost del 2022.La participació d'un animal «no apte» és una infracció greu que pot comportar una multa d'entre 601 a 60.000 euros, i la inhabilitació dels denunciats per a organitzar espectacles amb bous durant dos anys. El consistori va justificar que el bou s'havia tret del calaix perquè «feia massa hores que estava tancat, feia molta calor», i es va portar al tancat per traslladar-lo a la ramaderia. Així ho certifica l'informe del veterinari actuant, segons explica el consistori.L'alcalde Xavier Royo celebra la decisió del Departament d'Interior perquè «les decisions que van prendre aquella tarda van ser per garantir el benestar de l'animal». «De no haver actuat d'aquesta forma el bou hauria sofert un patiment indesitjable», ha afegit. Les entitats animalistes havien presentat la denúncia perquè l'animal no disposava de guia i es considera una sanció greu «alterar fraudulentament les dades referents als animals o fer participar en un animal que no compleixi les condicions per a participar en espectacles taurins tradicionals», com estableix la llei 34/2010, de Regulació de les festes tradicionals amb bous.Aquesta era una de les cinc denúncies que AnimaNaturalis i CAS International van interposar a diferents espectacles de festes populars amb bous a Catalunya el 2022, en concret contra les comissions taurines organitzadores i els Ajuntaments d'Amposta, l'Aldea, Lligallo del Gànguil i Vidreres (Girona).