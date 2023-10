Lluc Crusellas, Albert Roca, Oriol Balaguer i Miguel Guarro, al VI GastroEbre

L'esdeveniment, gratuït, tindrà lloc fins dimarts al Mercat Municipal de Flix

Actualitzada 22/10/2023 a les 17:35

GastroEbre, un esdeveniment gastronòmic únic

La VI edició del GastroEbre, certamen professional dedicat a la cuina dolça, les postres i la pastisseria, reuneix des d'avui a Flix i fins dimarts que ve figures d'aquestes especialitats gastronòmiques, entre ells Lluc Crusellas, Millor Mestre Xocolater del Món 2022.També acudiran a la cita, que se celebrarà al Mercat Municipal de Flix, Miguel Guarro, director de pastisseria de l'escola Hofmann; Albert Roca, campió d'Espanya de gelateria artesana 2022, i Oriol Balaguer, Millor Xef Pastisser per a l'Acadèmia Internacional de Gastronomia Relais Dessert 2018.La pastisseria '5 estrelles' estarà a càrrec de Josep Armenteros, del restaurant Gaig de Barcelona, mentre la pastisseria natural la portarà Lucila Canero, de la Luciérnaga de Castelldefels.Una altra de les participants serà la jove Laura Zurriaga, també coneguda com a 'croquetadexocolata', cuinera, professora i influencer a les xarxes socials, que serà la primera a intervenir a les jornades.La sessió inaugural tindrà com a protagonistes els xefs locals Pau Carranza, de la Pastisseria Larrossa de Flix, i Llorenç Peral, pastisser al Gran Hotel Mas d'en Bruno, situat a Torroja del Priorat. Tots dos pastissers s'encarregaran d'elaborar el berenar popular amb què s'obriran aquesta tarda les jornades.A partir d'aquí, se celebraran dues jornades més de sessions magistrals en què el sucre, la mel, els fruits secs, l'oli, la farina, la xocolata i tots els ingredients més llaminers es transformaran en obres mestres de la cuina dolça.Com és habitual, les sessions es posaran a veure també en directe des del canal de Youtube de GastroEvents.GastroEbre va néixer el 2018 a Horta de Sant Joan, a la comarca de la Terra Alta, amb l'objectiu de promoure i difondre els productes i la gastronomia de les Terres de l'Ebre.Aquest 2023, es compleixen tres anys consecutius en què l'esdeveniment està dedicat exclusivament a la cuina dolça i a la pastisseria, «com a reconeixement de la feina que fan els pastissers i els xefs de pastisseria dels restaurants, una tasca moltes vegades encara poc reconeguda», incideix l'organització.De fet, aquesta temàtica ha convertit GastroEbre en un esdeveniment gastronòmic únic a nivell professional, ja que no se celebra cap altre d'aquest nivell dedicat a la cuina dolça ni a Catalunya ni a Espanya.