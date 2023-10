Es modifica IBI, IAE, impost de vehicles i taxa d'escombraries, es mantenen bonificacions i se'n creen de noves

Actualitzada 20/10/2023 a les 15:01

El ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar ahir dijous la proposta de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024 elaborada per l'equip de govern amb els vots favorables dels set regidors de l'aliança electoral de Movem i PSC, els tres d'ERC i el de la CUP.Els deu regidors del grup de Junts hi han votat en contra. Les ordenances que es modificaran seran l'impost de béns immobles (IBI), l'IAE, l'impost sobre vehicles i la taxa d'escombraries, mentre que es mantindran totes les bonificacions i se'n crearan de noves.