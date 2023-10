Premien els alumnes de l'Escola 21 d'Abril de l'Aldea pel seu hort ecològic

El centre acull l'entrega dels premis Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica per ser el guanyador de 2022

Actualitzada 20/10/2023 a les 14:19

L'hort ecològic de l'Escola 21 d'Abril de l'Aldea va rebre l'any passat el primer premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica del Departament d'Acció Climàtica.El projecte es remunta a 2015 i s'ha convertit en un espai de benestar, d'aprenentatge i de col·laboració amb les famílies, sobretot amb els iaios, en un municipi de sòlida tradició agrícola i hortícola. L'Aldea és un dels principals exportadors de verdura i fruita.El projecte educa futurs consumidors responsables i possibles emprenedors per a un relleu en l'agroindústria ebrenca. El Nil serà «tractorista» i com la Roser tenen clar que cultivaran el seu propi hort. «Així triaré la fruita i la verdura, però no hi plantaré bròquil perquè no m'agrada», diu ella.