El 65% d'empreses de la Ribera d'Ebre i Terra Alta creuen en les potencialitats del 5G per transformar els seus sectors

Actualitzada 20/10/2023 a les 14:20

El 65% d'empreses de la Ribera d'Ebre i la Terra alta creuen en les potencialitats de la tecnologia 5G per transformar els seus sectors, segons una consulta feta pel Clúster TIC Catalunya Sud i CoEbreLab 5G a una quarantena de companyies.La diagnosi conclou també que la majoria de les empreses té un nivell mitjà o baix de coneixement sobre el 5G. Per altra banda, han identificat reptes en la seva incorporació com les infraestructures, la cobertura, els costos, la formació o la manca d'aplicacions concretes. Els resultats s'analitzaran en profunditat amb l'objectiu que aquestes dades serveixin per desenvolupar projectes de futur al laboratori CoEbreLab 5G Rural.