Acord per al traçat de la guarda de protecció del Fangar

El recorregut d'uns catorze quilòmetres ha d'actuar de barrera de contenció davant la pujada de la mar

Actualitzada 20/10/2023 a les 11:54

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha definit el traçat de la guarda de protecció del Fangar, que ha de permetre actuar de barrera de contenció davant la pujada de la mar i evitar l'entrada d'aigua marina terra endins i la salinització dels camps d'arròs. El recorregut és d'uns catorze quilòmetres i s'ha acordat amb la Comunitat de Regants de l'Esquerra, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, els ajuntaments de l'Ampolla i Deltebre i veïns d'arrossars de la zona. La mesura s'inscriu dins de les actuacions previstes de l'Estratègia Delta per respondre a la necessitat d'adaptació i mitigació dels efectes de la crisi climàtica.



Per definir el traçat s'han tingut en compte aspectes com la conservació de la xarxa Natura 2000 o la millora de la capacitat de desguàs dels camps adjacents, entre d'altres. El traçat proposat discorre, de manera prioritària, per camins ja existents que s'ampliaran, es reforçaran i s'incrementaran de cota fins a 1,2 metres per damunt el nivell del mar. Així mateix, en algunes zones on el camí és inexistent, es planteja convertir les petites guardes actuals en una única guarda més reforçada i accessible per als veïns. En cap cas, no es construiran esculleres de pedra o camins pavimentats.Pel que fa a la zona de la bassa de les Olles, el traçat transcorreria per la part del darrere d'aquest espai natural protegit fins a enllaçar amb l'estació de bombament situada a l'entrada de la bassa. La proposta es presentarà formalment a la Comissió Bipartida del Delta de l'Ebre formada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la seva aprovació. Un cop superat aquest tràmit, l'any vinent es podria iniciar la licitació del projecte executiu i l'estudi d'impacte ambiental corresponent.Actualment, ja s'estan executant els treballs de reforç de les guardes de protecció de les basses del delta de l'Ebre i en breu es licitaran les obres per construir una guarda de protecció al llarg de la badia dels Alfacs. Així mateix, també s'ha iniciat el procés de licitació per al desenvolupament del projecte tècnic que ha de definir les actuacions necessàries per reforçar el front litoral del delta de l'Ebre, i la gestió de sorres i la restauració dels ecosistemes costaners dunars. També es treballa per fer possible l'execució de la prova pilot per mobilitzar 100.000 tones de sediments del pantà de Riba-roja. L'Estratègia Delta preveu una inversió de gairebé 120 MEUR fins el 2032.