Penyes taurines i entitats de les Terres de l'Ebre s'uneixen per rebutjar la proposició contra tres modalitats de bous

L'APCTTE demana un informe al consell de garanties estatutàries contra la llei i consensua una moció per votar als plens

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:55

Una trentena d'alcaldes, els presidents dels Consells Comarcal del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta i l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre (APCTTE) han mostrat units el seu rebuig a la proposició de llei que vol prohibir tres modalitats de correbous.L'APCTTE demanarà un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè consideren la proposta de CUP i Comuns «anticonstitucional». Igualment han consensuat amb els alcaldes dels pobles on celebren bous una moció en defensa de la tradició i la cultura taurina de les Terres de l'Ebre per la qual demanen «respecte». També han criticat que la modificació de la llei la impulsin formacions que només representen el 4% dels edils dels pobles amb festes amb bous.La proposició de llei, que va registrar a l'abril CUP, En Comú Podem i les entitats animalistes, qüestiona i proposa prohibir els bous embolats, capllaçats i a la platja. Els pobles i aficionats taurins, en un acte unitari aquest dijous a l'auditori Sixto Mir de la Ràpita (Montsià), han reclamat coherència a les formacions parlamentàries, en referència als Comuns que no s'oposen a la tauromàquia ni a Espanya ni en altres comunitats autònomes amb tanta bel·ligerància.