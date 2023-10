Ferran Bel, nomenat representant permanent de Pimec a Madrid

La patronal de la petita i mitjana empresa busca «reforçar la interacció directa» amb el govern espanyol

Actualitzada 19/10/2023 a les 13:59

Sobre la presència de la patronal catalana en les meses de negociació, juntament la CEOE, i els sindicats CCOO i UGT ha dit que «en condicions normals» ja s'hauria d'haver donat però s'ha mostrat «prudent». «Les coses no canvien d'un dia per l'altre però quan un té raó, acaba sent», ha afegit. De la mateixa manera, el president de l'entitat, Antoni Cañete, ha recordat és una «anomalia» que l'associació no participi de la negociació de les diferents legislatives que afecten a la pime com a organització representativa. Segons l'exdiputat pel PDECAT i prèviament per Convergència i Unió, si la veu de les pimes fos més present en l'elaboració de lleis «segurament avui tindríem una normativa que regulés la morositat, la fiscalitat i una norma laboral més pensada» per empreses que no són grans ni molt menys multinacionals. A banda d'incidir directament en la negociació de legislació espanyola, Bel ha assegurat que també cal incidir en com es transposa la normativa europea. »És molt rellevant, a la resta d'Europa la cultura de la petita i mitjana empresa s'està imposant i, en canvi, quan es trasllada a algun dels estats normativa europea que hauria de ser molt favorable amb la transposició no ho és tant», ha dit. Per Bel, «és molt important» la interacció amb els grups polítics i amb el poder executiu però també amb la resta d'agents socials i econòmics que tenen base a la capital de l'Estat.

L'ex diputat al Congrés Ferran Bel serà el nou representant de Pimec a Madrid. La patronal de la petita i mitjana empresa catalana ha decidit obrir una oficina permanent a la capital de l'Estat per representar la veu de les pimes allà on es decideix «el 90% de l'activitat reguladora» que han d'implementar. L'elecció de l'ex senador i ex alcalde de Tortosa de Convergència i Unió ha coincidit amb les negociacions perquè les pimes tinguin més representativitat en la negociació col·lectiva d'àmbit estatal, on l'única representant de l'empresariat és la patronal CEOE. «Treballaré de forma permanent amb l'únic objectiu que tota l'activitat reguladora que surti de Madrid sigui molt més favorable a la pime», ha dit Bel.