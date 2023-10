Detingut a Tortosa per agredir un jove amb una arma blanca

La víctima va rebre talls profunds als braços i al cap

Actualitzada 19/10/2023 a les 13:23

El detingut compta amb nombrosos antecedents. No va oferir resistència quan els Mossos d'Esquadra el van localitzar i detenir, poques hores després de l'agressió. Es trobava en un local, situat a l'altra banda de la ciutat d'on es van produir els fets. Les causes de l'agressió es desconeixen i l'arma amb què va ferir el jove no s'ha trobat.

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys com a presumpte autor d'una agressió amb arma blanca a Tortosa. Els fets es van produir aquest dimecres, sobre les quatre de la tarda, al carrer Montcada. La policia va rebre l'avís que un jove, de 22 anys, havia resultat ferit. Presentava diversos talls de consideració als dos braços i al cap. El SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) el va traslladar a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), però no es tem per la seva vida. A partir de la descripció dels testimonis, es va iniciar la recerca de l'agressor. El van trobar en un bar de la rambla Ferran d'Aragó, al barri del Temple. Està acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.