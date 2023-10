Arriba una nova edició de la mostra de vins amb DO Terra Alta a la Festa del Vi de Gandesa

El pròxim cap de setmana la Festa del Vi de la capital de la Terra Alta celebrarà la seva 36a edició

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:23

La 36a edició de la Festa del Vi arrencarà a Gandesa el pròxim divendres 3 de novembre. Al llarg del cap de setmana tindran lloc els actes habituals que acompanyen aquesta fira consolidada ja com a trobada de primer nivell per al sector i els aficionats al món del vi.



Nit de les Garnatxes Blanques

L'eix central de la Festa serà la Mostra de Vins amb DO Terra Alta, que un any més estarà instal·lada a la Rambla de la Democràcia, i que enguany comptarà amb una bona participació de cellers emparats sota la DO Terra Alta.La inauguració de la Festa del Vi tindrà lloc divendres 3 a les 18:30h de la mà de la pregonera d'enguany, Marta Clot, responsable de Vi i Companyia, un dels perfils relacionats amb el món del vi més seguits a les xarxes.Divendres al vespre (22:00h) se celebra al Celler Cooperatiu de Gandesa la 16a edició de la Nit de les Garnatxes Blanques, una trobada que s'ha convertit ja en un clàssic de la festa i on les garnatxes blanques de la DO Terra Alta són les protagonistes absolutes. Els vins elaborats amb aquesta varietat, emblema de la DO Terra Alta, es podran maridar, un any més, amb la proposta gastronòmica de Vicent Guimerà, xef del restaurant, guardonat amb una Estrella Michelin.