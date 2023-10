El nou CAP de Móra d'Ebre s'ubicarà als terrenys on s'havia d'ampliar l'institut Julio Antonio

La CUTE delimita prop d'onze hectàrees de sòl industrial per ampliar el polígon la Plana de Gandesa

Actualitzada 18/10/2023 a les 15:45

La Comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat aquest dimecres una modificació del planejament municipal de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) que ha de permetre implantar el nou Centre d'Atenció Primària (CAP) en una parcel·la sense edificar de titularitat municipal al costat de l'institut Julio Antonio.Els terrenys, de 1.153 metres quadrats, havien de permetre el projecte d'ampliació del centre educatiu plantejat fa anys i que no s'ha acabat executant perquè les projeccions demogràfiques el farien innecessari. El Servei Català de la Salut va comunicar el 2021 a l'Ajuntament la necessitat de construir un nou CAP per millorar els recursos assistencials del municipi. La modificació aprovada ajusta els paràmetres d'ordenació de la parcel·la, que ja estava qualificada d'equipament, per acollir la nova construcció.D'altra banda, la CUTE també ha aprovat una modificació del planejament del municipi de Gandesa per desenvolupar un nou sector d'activitat econòmica a tocar de l'existent de La Plana, que funcionarà, de fet, com una ampliació. Segons el Govern, l'actual sector industrial La Plana, promogut per l'Incasòl, es troba ocupat per diverses empreses i ja no disposa de parcel·les lliures.Amb la modificació de planejament es delimiten 10,8 hectàrees de nou sòl industrial a tocar de l'existent per incrementar la capacitat d'acollida de noves empreses que generin ocupació. En aquest cas, la CUTE ha aprovat definitivament el canvi però se suspèn la seva entrada en vigor fins a la presentació d'un text refós que incorpori diverses prescripcions de caràcter tècnic.