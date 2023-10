El jutge arxiva el cas del mosso que va disparar mortalment contra el conductor d'una furgoneta robada a Amposta

La interlocutòria sosté que l'agent va efectuar «dos trets defensius» quan l'home es dirigia contra ell amb el vehicle

Actualitzada 18/10/2023 a les 13:30

El titular del jutjat número 3 de Reus ha ordenat l'arxivament provisional de la causa oberta per la mort d'un conductor que fugia per l'A-7 amb una furgoneta robada a Amposta després que un mosso li disparés dos trets per intentar aturar-lo. Els fets van tenir lloc el 12 d'agost a l'Hospitalet de l'Infant. La interlocutòria argumenta que l'agent va efectuar «dos trets defensius» que van impactar «fortuïtament» en el conductor escàpol després que no fes cas a les seves indicacions i es dirigís contra ell amb el vehicle. Descarta també que cometés cap delicte ateses les circumstàncies de la persecució i els diferents intents de la víctima, que va estar a punt de col·lidir amb altres vehicles i atropellar algun agent policial.



L'home va sostreure la furgoneta d'una carnisseria d'Amposta, aparcada davant l'establiment, i va iniciar una fugida en direcció a Barcelona. Diverses patrulles de mosso el van seguir durant uns quilòmetres per intentar aturar-lo. Va aconseguir escapolir-se d'un primer control avançant temeràriament diversos vehicles, circulant per la vorera i dirigint-se contra agents que van haver de retirar-se per no ser envestits, segons ha recordat el sindicat policial USPAC en un comunicat.Posteriorment, va continuar la fugida per l'autovia A-7, on diversos agents van provocar una retenció fins que la furgoneta va arribar al punt quilomètric 1112,8. Quan el lladre va arribar a aquest punt, va veure que no podia continuar i va decidir fer mitja volta circulant contra direcció, trobant-se de cara amb la patrulla de Mossos que el perseguia. En aquell moment, li van demanar que baixés el vehicle i quan l'agent anava a obrir la porta, el conductor va emprendre la marxa deixant-lo «entre la furgoneta i les barreres de formigó», segons el relat sindical. Quan el vehicle es dirigia cap a ell, va acabar fent ús de la seva arma reglamentària disparant dos trets: una de les bales va travessar el parabrisa i va impactar al cap del fugitiu.L'home va ser traslladat ferit en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir hores després. Se l'investigava per cometre, presumptament, el furt de la furgoneta Amposta, així com també per suposada resistència, atemptat contra l'autoritat i conducció temerària. El jutge de Reus, encarregat del cas relacionat amb aquests últims tres delictes al seu partit judicial, ha considerat extingida la seva responsabilitat penal arran la seva mort.L'arxivament del jutge de Reus encara no és ferm i pot ser objecte de recurs de reforma davant del mateix jutjat número 3 o d'apel·lació davant l'Audiència de Tarragona.