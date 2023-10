Detingut un home per dos robatoris amb força en un establiment de Bot

L'arrestat va robar una «gran» quantitat de menjar i begudes, aparells electrònics i diners

Actualitzada 18/10/2023 a les 10:33

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home, de 21 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb força en un bar del municipi de Bot. Els robatoris es van produir el 6 i 9 d'octubre. Segons la denúncia, es van sostreure una «gran» quantitat de menjar i begudes, aparells electrònics i diners per un valor aproximat de 2.800 euros. En el domicili familiar del detingut es van trobar la major part de menjar i efectes robats juntament amb altres objectes de dubtosa procedència. Els agents van detenir l'home divendres passat i després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat amb càrrecs.



A banda, les indagacions sobre una moto-serra recuperada ha permès relacionar-la amb un furt ocorregut en un domicili de la mateixa localitat el 7 d'octubre, per la qual cosa l'arrestat també se l'investiga per aquest fet delictiu. La investigació continua oberta per tal d'esbrinar si aquesta persona pot estar relacionada amb l'autoria d'altres fets delictius que s'han produït a la zona.