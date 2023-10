Descarten la mort per causes criminals de l'home aparegut en una finca de Rasquera al juny i la jutgessa tanca el cas

L'autòpsia i la investigació policial esmenen la primera hipòtesi apuntada arran la inspecció preliminar del cos

Actualitzada 18/10/2023 a les 14:20

L'home que va aparèixer mort en una finca propera al nucli urbà de Rasquera el 26 de juny passat no va ser víctima d'homicidi o assassinat. La jutgessa de Gandesa, encarregada de la investigació, va decidir arxivar el cas després de rebre l'informe definitiu de l'autòpsia i dels Mossos d'Esquadra, segons han confirmat a l'ACN fonts del TSJC. La primera inspecció del cos, trobat assegut vora un marge i amb els pantalons abaixats, va posar sobre la taula la mort violenta com a principal hipòtesi. Però els resultats finals de l'autòpsia i el testimoni de diversos veïns del poble, que haurien vist la víctima hores abans deambulant per la carretera TV-3022 en possibles condicions d'ebrietat, van acabar descartant la criminalitat.



La troballa casual del cos per part del propietari de la finca la tarda del 26 de juny i la creença inicial de que es tractava d'una mort violenta va contribuir a aixecar tot tipus d'especulacions al voltant del cas. Algunes, fins i tot, relacionaven la víctima, un jove de nacionalitat lituana, amb possibles trames criminals vinculades al tràfic de drogues.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Terres de l'Ebre dels Mossos es va encarregar de la investigació i la jutgessa va ordenar el secret de les actuacions.