Una dona de 36 anys mor després de bolcar el cotxe en el qual viatjava a l'interior d'una séquia a Deltebre

Actualitzada 17/10/2023 a les 19:34

Una dona de 36 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Deltebre quan el cotxe amb el qual viatjava amb la seva parella i la seva filla ha sortit de la carretera quedant bolcat a l'interior d'una sèquia. Segons han confirmat fonts de l'Ajuntament de Deltebre, l'accident ha tingut lloc a la zona d'illa de Mar, en una carretera paral·lela a la sèquia del mateix nom.Després del sinistre, el conductor ha pogut sortir del vehicle i ha pogut treure la filla de la parella, de dotze anys. Posteriorment, i amb l'ajut d'un veí, ha pogut rescatar la víctima de dins de l'habitacle, que ha quedat sota l'aigua. Tot i practicar-li maniobres de reanimació durant uns 25 minuts, la dona ha acabat morint poc després de l'arribada de l'helicòpter medicalitzat.Tot i no patir lesions de gravetat, pare i filla han estat traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on són atesos també per psicòlegs. La família, de nacionalitat alemanya, es trobava de vacances a la zona. La policia local de Deltebre, competent a la xarxa viària local del municipi, està investigant les causes de l'accident.