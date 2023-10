La construcció i l'impacte ambiental del magatzem temporal de residus nuclears d'Ascó se sotmet a informació pública

Les piscines de les dues unitats de la central estaran saturades el 2026

Actualitzada 17/10/2023 a les 11:37

El Ministeri per a la Transició Ecològica sotmet a informació pública el projecte de construcció i l'estudi d'impacte mediambiental del nou Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre). L'Associació Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) ha iniciat la tramitació del procediment per obtenir la declaració favorable de la direcció general de Política Energètica. El combustible radioactiu gastat s'emmagatzema en les piscines de cada central i al MTI que ja existeix a Ascó, en marxa des de 2013. La capacitat útil d'aquestes infraestructures acaba el 2026. En el cas de la unitat Ascó I serà al final del cicle 31, l'abril de 2026, i a la unitat Ascó II serà al final del cicle 30, l'octubre de 2026.



El nou magatzem temporal individualitzat (MTC-100) de la nuclear d'Ascó està dissenyat per emmagatzemar fins a 115 contenidors i inclourà una llosa sísmica de formigó armat d'1,07 metres de gruix. La planta farà 136,3x27,5 metres i es construiran altres infraestructures complementàries com vials d'accés, tanques i instal·lacions auxiliars. Les obres es preveu que durin 23 mesos.El Ministeri considera «prioritari» construir una nova instal·lació d'emmagatzematge de combustible radioactiu gastat a les nuclears, perquè el projecte d'un magatzem centralitzat està paralitzat i cal buidar les piscines de combustible per permetre «la continuïtat de l'operació de les dues unitats de la central fins a les dates de cessament definitiu d'explotació previstes, els anys 2030 i 2031, respectivament, a Ascó I i Ascó II.Les al·legacions al projecte es poden presentar durant trenta dies hàbils des de la publicació de l'anunci, que s'ha fet aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). S'han de remetre a la subdirecció general d'Energia Nuclear.Al mes d'agost també es va sotmetre a informació pública el projecte del MTC que es construirà a la nuclear de Vandellòs II, que tindrà capacitat per a 73 contenidors. A Vandellòs II, també l'any 2026, s'assolirà la capacitat de les piscines de combustible. El Ministeri tampoc descarta construir un tercer magatzem a Vandellòs I per acollir els residus d'aquesta planta que han de tornar de França l'any 2027.