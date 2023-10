La ciutadania d'Amposta pagarà l'any vinent un 36% més per la recollida d'escombraries i un 10% més per l'IBI

El govern espera recaptar un mínim d'1,2 MEUR més per compensar la pujada d'inflació, interessos, energia i salaris

Actualitzada 17/10/2023 a les 13:41

La ciutadania d'Amposta haurà de pagar l'any vinent un 36% més per la taxa de recollida d'escombraries i un 10% més per l'IBI. Són els principals capítols que augmentaran la recaptació dins de la proposta d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2024. El govern municipal d'ERC espera, amb aquestes mesures, aconseguir un mínim d'1,2 milions d'euros addicionals -respecte els 17 que s'havien de recaptar enguany- per fer front a l'increment de l'IPC, dels salaris, del preu de l'energia i els interessos dels préstecs. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, la pujada deixarà la pressió fiscal al municipi al voltant dels sis euros per habitant al mes. «No teníem més remei: quan hem pogut baixar impostos, els hem baixat», ha adduït.



900 euros més per caixer automàtic

El govern municipal d'Amposta incrementarà la càrrega fiscal directa sobre la ciutadania en la línia del que han anunciat ja diverses ciutats del territori. «Crec que cap ajuntament, potser algun que té ingressos extra ho fa, però amb un increment de l'IPC, interessos bancaris, llum, donar una palada d'asfalt val el triple que fa dos anys. Tenim la responsabilitat que sigui sostenible l'estructura municipal i la inversió», ha assegurat.Concretament, Tomàs ho ha contextualitzat, malgrat assegurar que s'ha fet un esforç de contenció de la despesa, dins d'un augment de l'IPC del 23% en els últims vuit anys. També pels increments salarials del 16% decretats per l'Estat espanyol -1,5 milions d'euros a l'any-, la pujada del preu de l'energia -malgrat les mesures aplicades per limitar el consum- i dels interessos dels préstecs, que arriben als 680.000 euros anuals.El capítol de la taxa d'escombraries, però, s'escapa d'aquesta lògica i encapçala de forma destacada els increments, amb un 36%. Segons Tomàs, es tracta d'»ajustar» el rebut de la brossa a la llei estatal de residus que obliga a repercutir el cost efectiu de la gestió abans del 2026. «L'Ajuntament ha estat durant tots aquests anys assumint un dèficit de mig milió d'euros anual. Fins ara ho hem pogut fer, però a partir de la llei no. Estem parlant de quatre milions d'euros de dèficit que hem assumit», ha precisat. Es mantindran les bonificacions de famílies nombroses i parentals.L'IBI és l'altre gran capítol que presenta també un augment destacat. En aquest cas, l'urbà s'incrementa un 10% fins el 0,986 de tipus impositiu. Un coeficient, segons s'ha afanyat a precisar l'alcalde, que se situa «per sota de quan vam entrar a governar»: un 0,9964 el 2015. En el cas del rústic, es recupera el tipus de 0,86 existent en aquell moment. Es mantenen també les bonificacions per famílies nombroses, instal·lacions de plaques solars, creació de llocs de treball o entitats d'interès local.En la resta de capítols, es mantenen les bonificacions de l'impost de vehicles i es congelen els tipus excepte en els casos d'entre 8 i 16 cavalls fiscals i camions de 10 tones, que se situen al tipus de 2015. Pel que fa a l'IAE que percep el consistori de les empreses que facturen més d'un milió d'euros puja en totes les categories de carres entre el 0,3 i el 0,6 en la majoria de casos. La plusvàlua puja únicament al 30% en els trams d'operacions de cinc a deu anys, considerant-la com a «operació especulativa». «Puja la venda d'habitatges per part d'entitats bancàries i s'han de penalitzar», ha concretat.També, relacionat amb l'activitat bancària, pujarà de 500 a 1.400 euros la taxa d'ocupació de la via pública per caixers –»les entitats bancàries que ens regalen tantes comissions als nostres comptes que es vegin reflectides», ha precisat. L'ocupació de taules i cadires passa dels 36,5 euros per metre quadrat de mitjana a 45,63 euros, «recuperant» els 59,62 euros de 0215 per la «clara dinamització econòmica de la ciutat» i la gran ocupació existent. Els guals pugen un 25%, que atribueix a l'IPC. Segons Tomàs, Amposta se situa un 250% per sota de municipis similars.El conjunt de mesures ha de permetre aportar més d'1,2 milions d'euros addicionals a les arques municipals per sobre dels 17 previstos per les ordenances d'enguany. L'alcalde no ha volgut precisar una xifra de dèficit prevista davant dels diversos factors apuntats, tot assegurant que la recaptació prevista variarà en funció de diversos factors, com l'activitat econòmica, i la necessitat de poder cobrir els serveis de l'estructura municipal. En aquest sentit, ha apuntat la necessitat de cobrir els 7 milions d'euros previstos en inversions vinculades a subvencions que requereixen cofinançament municipal.Tomàs ha reconegut que, possiblement, «hi haurà famílies que no podran pagar». «No s'han de preocupar», ha insistit, tot avançant que en aquests casos, «com es va demostrar amb la covid», els serveis socials «els ajudaran com s'ajuda a les persones vulnerables». En aquest sentit, considera la proposta viable a la llum dels increments salarials del 16% i una ciutat que ha guanyat 3.000 euros de renda familiar bruta disponible des de 2015. «El que no pot ser és que qui pot pagar, no ho faci», ha tancat.