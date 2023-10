Endesa presenta l'eina perquè veïns i ens públics puguin invertir en nous parcs eòlics que projecta a la Terra Alta

L'instrument de participació local l'estableix el decret de renovables i permet posar fins a 25.000 euros de capital

Enel Green Power España (EGPE), filial de renovables d'Endesa, ha presentat a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, l'instrument de participació ciutadana amb què particulars, empreses i organismes públics, poden participar en la construcció de tres nous parcs a la comarca. Com estableix el decret llei 24/2021 d'energies renovables, aquesta eina afecta les centrals Les Crestes, El Calvari i Fontcalda que Endesa projecta a Batea (29 aerogeneradors) i la Pobla de Massaluca (1 aerogenerador). Per invertir en la construcció es pot aportar un capital d'entre 500 euros i 25.000 euros. Els municipis afectats, durant 10 anys, rebrien una rendibilitat fixa del 5,9%, i els de la resta de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, del 5,4%.



Rendibilitat de més del 5%

Préstec com a inversió

Llum equivalent al consum del Camp de Tarragona

A la pàgina web d'Endesa està ja en funcionament l'instrument financer per fer reservar inversions de participació local en les centrals Les Crestes, El Calvari i Fontcalda. Segons Endesa, l'eina forma part del Pla de Valor Compartit on l'empresa elèctrica «inclou diferents propostes d'ocupació, projectes socials, desenvolupament mediambiental i protecció de la biodiversitat».Tot i que empreses, ens públics i veïnat poden fer efectiva «la seva voluntat d'invertir», els tres parcs eòlics que EGPE vol instal·lar a la Terra Alta encara no tenen tots els tràmits superats ni està garantida la seva construcció.En una jornada informativa aquest dimarts a la Pobla de Massaluca, Endesa ha detallat com es pot participar com a inversor dels projectes. L'eina ja s'havia presentat sobre el projecte del parc eòlic Galatea a l'Alt Empordà a finals de l'any passat.Tots els veïns i veïnes de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre poden ser inversors si fa més de dos anys que estan empadronats al territori - presència de dos anys també per a persones jurídiques -. Els municipis on s'instal·laran els aerogeneradors i la línia d'evacuació podran obtenir una rendibilitat igual al 5,9%. És el cas de Batea, la Pobla de Massaluca, Gandesa, Ascó, Corbera d'Ebre i la Fatarella. La resta de pobles de les dos comarques podran obtenir una rendibilitat del 5,4%.Endesa reserva els primers 500.000 euros del projecte a la participació local, però cal reservar la quantitat a invertir durant la fase de captació de reserves per tenir la rendibilitat del 5,9% garantida. En el cas de la resta de municipis, la reserva de la inversió no compromet a res.El capital s'ofereix com a préstec a la promotora i propietària del projecte (EGPE), i pot anar dels 500 euros a un màxim de 25.000 euros, amb garantia corporativa emesa per Endesa S.A. de qualitat Investment Grade (BBB+, Standard & Poor's).Aquest mes d'octubre es poden fer les reserves d'inversió - sense aportació econòmica -. Al segon semestre del 2026, si el projecte està construït i operant, es faran les aportacions econòmiques i es formalitzarà el préstec. Durant els primers 10 anys d'operació del parc, els inversors rebran la part proporcional del capital invertit més els interessos cada semestre. Al final d'aquest període acabarà el préstec.Les Crestes és un parc situat al terme municipal de Batea, de 49,28 MW i 10 aerogeneradors. El Calvari preveu 8 aerogeneradors a Batea i 1 a la Pobla de Massaluca, amb 50 MW de potència, i Fontcalda, també a Batea, tindrà 11 aerogeneradors i 49,28 MW. EGPE preveu un cost de 50 milions d'euros per cada central. Els tres parcs eòlics generarien 420 GWh/any, «el consum elèctric anual del conjunt de les llars de les comarques del Camp de Tarragona», segons exemplifica la companyia.