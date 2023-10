Tortosa inclou mig milió d'euros al pressupost per ajustar el cost de les instal·lacions esportives

La modificació inclou ajudes als serveis socials i el transport, l'augment dels sous i el cost de les llums de Nadal

L'Ajuntament de Tortosa votarà dijous al plenari una modificació pressupostària de 596.752,17 euros. La regidora d'Hisenda, Maria Jesús Viña, ha detallat que l'aportació més important és per TortosaSport SL, que rebrà dos imports, un de 55.839,67 per compensar les pèrdues del 2022 i una altra de 370.160,33 euros per compensar el dèficit previst enguany.S'inclourà en el pressupost ajuts al menjador social de Càritas (20.000 euros); al programa d'atenció a les persones sense llar que gestiona el Consell Comarcal del Baix Ebre (7.118,71 euros); a la concessionària del transport públic per reduir la tarifa del bus a la meitat (15.504,97) i la partida de llums de Nadal de 25.000 euros. La modificació preveu una partida de 103.128,49 euros per a l'increment salarial de l'1% previst en l'acord estatal que es cobrirà amb el fons de contingència. La resta amb fons de la partida de personal que no s'han executat.Viña ha apuntat que «és extraordinari fer aquest sobreesforç per despeses no previstes» i que caldrà «molta feina i esforços per posar ordre en les partides per saber realment que la situació que hi ha», perquè els preocupa que hi hagi partides previstes, com les de l'enllumenat de Nadal que s'han gastat prèviament en altres usos. «Les paraules ho aguanten tot però hem de gestionar la realitat», ha defensat la regidora d'Hisenda.