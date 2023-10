Torna la Cursa de Muntanya de la Punta de l'Home de Flix

La Cursa de Muntanya de la Punta de l'Home de Flix passa a formar part del calendari de competició de la FEEC

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:29

La Cursa de Muntanya de la Punta de l'Home celebrarà la seva quarta edició el diumenge 29 d'octubre de 2023. La cursa, organitzada per l'Ajuntament de Flix i el Centre Excursionista de Flix, està inclosa dins el Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre i enguany entra dins el calendari de competició de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).La Cursa de la Punta de l'Home tindrà inici a les nou i mitja del matí des del Camp d'Esports Municipal de La Ventonella de Flix i transcorrerà per un recorregut de 21 quilòmetres amb 1000 m de desnivel, dels quals un 70% serà per senders, un 25% per pista i sols un 5% d'asfalt.No obstant això, l'esdeveniment compta amb diverses modalitats amb recorreguts adaptats per a cada categoria. D'aquesta manera, també hi haurà la cursa express i junior de 16 km amb 600 m de desnivell, la cursa juvenil de 12 km amb 250 m de desnivell, la cursa cadet de 9 km amb 150 m de desnivell i la cursa infantil de 5 km amb 50 m de desnivell. A més a més, hi haurà una caminada popular de 12 km amb 250 m de desnivell per a tothom que vulgui gaudir d'un matí d'esport a la muntanya.Per una altra banda, els organitzadors de l'esdeveniment oferiran clotxes a tots els inscrits per refer les forces gastades durant la cursa.Les inscripcions en totes les modalitats es poden efectuar a la pàgina web de runedia.com. El preu d'inscripció és de 16 euros per la de 21 km, 13 euros l'express i junior i 10 euros la juvenil, la cadet, la infantil i la caminada popular. A banda, totes les persones que no tinguin llicència FEEC o FEDME hauran de pagar tres euros per l'assegurança.