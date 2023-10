Organitzen a Amposta i la UAB el primer congrés acadèmic sobre la figura de Sebastià Juan Arbó

La trobada, els dies 25 i 26 d'octubre, aprofundirà en algunes facetes poc conegudes de l'escriptor ebrenc

Actualitzada 16/10/2023 a les 14:25

Els actes de commemoració dels 120 anys del naixement de l'escriptor ebrenc Sebastià Juan Arbó culminaran amb la celebració del que es considera el primer congrés acadèmic al voltant de la seva figura i la seva obra. Acadèmics, experts i estudiosos presentaran les seves comunicacions al llarg de dues jornades: la primera, el 25 d'octubre, a l'Arxiu Comarcal del Montsià d'Amposta i la segona, l'endemà dia 26, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Abordaran diferents àmbits poc estudiats, com la seva producció teatral, la seva faceta com a biògraf, els elements històrics a la seva obra o els referents literaris. «És una anomalia que no s'hagi fet fins a dia d'avui», ha dit el coordinador del congrés, Joan Antoni Forcadell.



Promoure l'estudi i la lectura d'Arbó

La primera jornada, el dia 25 a la tarda a l'Arxiu Comarcal del Montsià, comptarà amb les comunicacions de Jordi Malé, Carme Cruellles, Tomàs Camacho, Maria Josep Margalef i les tres d'Emigdi Subirats. Tractaran aspectes com la influència dels novel·listes anglesos, de l'existencialisme, la seva rebuda a la postguerra, la seva producció teatral, l'anàlisi de personatge a 'Totes les narracions del Delta' i l'empremta de Verdaguer.El dia 26 al matí, a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, Joel Reverter i el mateix Forcadell parlaran de l'obra dramàtica d'Arbó i Albert Aragonès obre les cançons. També es presentarà la nova edició de 'El ángel se durmió' i hi haurà una visita guiada a l'exposició sobre els seus contes. Finalment, Roc Salvadó abordarà l'obra de l'escriptor dins del seu temps, Marta Matas els referents literaris i la cloenda anirà a càrrec d'Emili Rosales, Lucía Cotarelo i Joan Antoni Forcadell. L'accés a tots els actes serà lliure.El coordinador de l'esdeveniment i investigador predoctoral a la UAB ha subratllat que, a diferència d'esdeveniments anteriors organitzats l'any 2002 amb motiu del centenari del seu naixement, com diverses conferències i xerrades, el Congrés convoca per primer cop, amb format obert, experts perquè hi presentin les seves comunicacions. El centre universitari i l'Ajuntament d'Amposta han col·laborat per fer possible la seva organització.La voluntat dels estudiosos i les administracions, segons el mateix Forcadell, ha permès finalment corregir «l'anomalia» que suposava no haver dedicat encara cap congrés científic a l'escriptor. «Pràcticament tots els escriptors destacats de la seva època ja han tingut congressos, simposis, cicles, en els quals han participat personalitats científiques i en el cas d'Arbó no hem tingut aquesta sort. Crec que és una oportunitat única també per apropar nous estudiosos a la seva figura i tant de bo no sigui l'últim congrés que celebrem sobre l'escriptor», ha insistit.La trobada, a més, vol servir també per reivindicar i promoure el coneixement del públic en general al voltant de l'obra de l'autor, que al territori es mou al voltant de la seva producció novel·lística ambientada a la mateixa zona, especialment, a partir de la seva obra 'Terres de l'Ebre'. «Té una trajectòria molt més gran, que va escriure articles d'opinió, autor de novel·les en castellà que no s'han estudiat amb el deteniment que caldria. És una responsabilitat nostra, de la gent de les Terres del 'Ebre, de reivindicar la seva figura perquè després pugui ser estudiat en clau nacional», ha manifestat Forcadell, recordant també la importància de difondre la seva obra entre els joves estudiants.«És una feina que si no fem les administracions, conjuntament amb entitats i persones amb interès en la cultura i literatura local i del territori, no ho faria ningú. Acabaria passant allò que tens la figura d'un nom però no hi ha el traspàs de la informació i les obres. Posar en valor no només, socialment, sinó també educativament, potenciant que els centres educatius de la ciutat posin en valor la figura d'Arbó i altres autors ebrencs», ha tancat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.