Junts per Tortosa rebutja la pujada d'impostos «per escandalosa i injustificada»

La formació alerta que l'increment de taxes pot frenar l'activitat econòmica i la implantació industrial

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:16

Junts per Tortosa ha qualificat «d'injustificada i escandalosa» la pujada d'impostos que planteja l'equip de govern de Movem-PSC i ERC. Segons ha insistit la cap de l'oposició Meritxell Roigé l'increment de les taxes de la brossa, l'IBI i l'IAE és innecessari per fer front a l'augment de la despesa corrent l'any que ve, perquè l'augment de la inflació o dels costos com l'energia s'ha estabilitzat i s'havia previst en els comptes d'enguany.La portaveu de Junts reconeix que la mesura és impopular però recorda que «l'opció fàcil» per tenir més recursos. La formació alerta que la «desmesurada pressió fiscal» que es planteja pot afectar a l'activitat econòmica, a la generació de nous llocs de treball i l'arribada de més indústries a la ciutat.L'increment del 28% de la taxa de la brossa, per a Roigé, no està justificada per complir amb la nova normativa sinó al «desmesurat cost de despesa que no pertoca a Tortosa» que reclama el COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre). Roigé assegura que els seus governs no van acceptar abans aquest pagament i insta el consistori a qüestionar l'import perquè la ciutadania de Tortosa «no pagui la mala gestió d'una estructura política que ha tancat l'exercici amb un forat de 500.000 euros».Junts per Tortosa ha lamentat l'afany «recaptatori» de l'increment de l'IBI i l'IAE i ha quantificat que l'afectació per a establiments i comerços amb increment, juntament amb la bossa, que van dels 145 euros als 330 euros. La formació no ha fet cap proposta per a aquesta modificació de les ordenances fiscals i defensa que es podria mantenir la congelació d'impostos que havia aplicat els últims anys, «racionalitzant la despesa, lluitant contra el frau fiscal i buscant subvencions i recursos en administracions supramunicipals».