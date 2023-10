El llamp més llarg de Catalunya de l'última dècada va caure al delta de l'Ebre al setembre

Un equip de la UPC va registrar el rècord amb una descàrrega de 130 km i 6,2 segons de durada

El Lightning Research Group de la UPC ha registrat al delta de l'Ebre el llamp més llarg dels últims deu anys a Catalunya. Va ser durant un episodi de pluges del 15 de setembre. Els investigadors van detectar un llamp de 130 quilòmetres i 6,2 segons de durada. Els llamps amb extensions de més de 100 quilòmetres poden formar reaccions elèctriques en cadena de més de 6 segons.Amb les estacions d'observació d'eLMA, el Lightning Research Group elabora mapes de densitat de llamps. Amb aquests es pot mesurar la intensitat de les tempestes, com la pedregada del 26 d'agost al Delta de l'Ebre quan el mapa mostrava una ruptura del patró habitual de distribució d'altitud de l'activitat elèctrica, amb 17 quilòmetres a la part superior del núvol.El grup d'investigadors i professors de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisuals de Terrassa (ESEIAAT) va instal·lar la primera xarxa europea de mapatge tridimensional de llamps al delta de l'Ebre fa una dècada i donava suport a l'Estació Espacial Internacional. Amb els anys ha anat formant la xarxa eLMA (Lightning Mapping Array), integrada per 15 estacions repartides a la vall i delta de l'Ebre, on cada estació detecta les emissions de ràdio produïdes pels llamps que es desenvolupen a l'interior del núvol de tempesta.Ara, el Lightning Research Group ha renovat l'equipament tecnològic de l'any 2011 amb els fons Next Generation i el nou equip, valorat en un milió d'euros, els permet ampliar la cobertura d'actuació, per estudiar millor i enregistrar amb més precisió els llamps.