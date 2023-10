Detingut al Montsià per simular que algú utilitzava la seva documentació per atribuir-li ingressos

Els Mossos van comprovar que l'home havia ingressat ell mateix 24.000 euros venent garrofes i olives

Actualitzada 16/10/2023 a les 18:11

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 9 d'octubre a Santa Bàrbara (Montsià) un home de 52 anys per una suposada simulació de delicte. L'arrestat s'havia presentat anteriorment davant la comissaria d'Amposta per denunciar que li havien usurpat la identitat. Segons va argumentar, se li havien imputat davant Hisenda 24.000 euros d'ingressos que ell no hauria percebut i, pels quals, li havien denegat una ajut social vital.Fa un any, havia denunciat la pèrdua de la seva documentació personal i sospitava que algú l'utilitzava irregularment per beneficiar-se'n econòmicament. Finalment, però, els investigadors van descobrir que aquests ingressos corresponien a la venda que ell mateix havia efectuat de garrofes i olives en cinc almàsseres.La investigació, de fet, va permetre certificar que va ser ell mateix qui va rebre el pagament pel fruit venut als cinc establiments del Montsià i Baix Ebre, fet que hauria demostrat la falsedat de la denúncia. L'home va ser detingut el 9 d'octubre passat com a presumpte autor d'una simulació de delicte i va quedar en llibertat després de declarar en seu policial, pendent de comparèixer davant l'autoritat judicial competent quan sigui requerit.La investigació continua oberta per comprovar si aquesta persona ha estat beneficiaria d'ajuts d'altres administracions i en cas afirmatiu haver pogut incórrer en un delicte d'estafa, a més d'esbrinar l'origen dels productes agrícoles venuts.