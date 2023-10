Desmantellen dos tallers de reparació de vehicles i d'embarcacions a Amposta i Deltebre

Les denúncies per utilitzar aquests tallers de manera il·legal podrien arribar fins als 300.000 euros

Actualitzada 13/10/2023 a les 18:19

La Guàrdia Civil, a través del seu Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) i en l'exercici de les labors de protecció del medi ambient, duu a terme actuacions per al control de residus que provoquen greu mal al medi ambient i poden ser, a més, un perill per a les persones. Gràcies a la col·laboració ciutadana, la Guàrdia Civil va tenir coneixement de l'existència d'aquests tallers que, de manera il·legal, reparaven i fins i tot efectuaven el manteniment d'embarcacions nàutiques i vehicles.Personal especialitzat en Protecció de la Naturalesa, després de les oportunes gestions i indagacions, van poder localitzar dos tallers, un d'ells situat en una granja que, en aparença, estava abandonada, en el terme municipal de Deltebre i un altre a l'interior de la planta baixa d'un edifici del nucli urbà d'Amposta.Una vegada situats, agents especialitzats es van personar en els tallers, comprovant que a Deltebre, a l'interior de les instal·lacions, hi havia unes 50 embarcacions per a reparació i manteniment i, pel que sembla, l'activitat s'intentava emmascarar com a societat d'usuaris per a la guarda d'embarcacions. En aquest lloc, es van trobar gran quantitat de residus sense gestionar com a bateries, pneumàtics, olis, pintures, dissolvents i material de reparació i manteniment nàutic, contravenint diferent legislació en matèria de residus i mancant de llicència d'activitat.Respecte al taller d'Amposta, els agents van comprovar que a l'interior hi havia nombrosos vehicles, així com maquinària industrial, recanvis i eines específiques de l'activitat. En el local van trobar bateries i pneumàtics usats i nombroses restes d'oli. La majoria d'aquests residus tenen la qualificació de perillosos. Igual que en el cas de Deltebre, el taller mancava de llicència d'activitat municipal.Els fets van donar lloc a tretze actes-denuncia per infracció administrativa, relacionades amb residus, seguretat industrial i documentació necessària per al desenvolupament de l'activitat, així com infraccions tributàries i obligacions derivades de la seguretat social, ja que la normativa obliga als establiments dedicats a aquesta mena de labors, a disposar de llicències tant d'activitat com de caràcter ambiental, devent al seu torn trobar-se d'alta com a productors de residus i tenir subscrits contractes amb empreses que es dediquin a la correcta gestió d'aquests.Les denúncies, que podrien arribar fins als 300.000 euros, s'han traslladat a tots dos Ajuntaments, així com al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.