Les Terres de l'Ebre reben fons Next Generation per un total de 48,6 milions d'euros

La consellera d'Economia Natalia Mas va detallar que els fons es repartirien en 1.300 entitats diferents

Actualitzada 11/10/2023 a les 17:06

Les Terres de l'Ebre han rebut fons Next Generation EU per un total de 48,6 milions d'euros repartits entre 1.300 entitats, segons va detallar aquest dimecres a Tortosa la consellera d'Economia, Natalia Mas.La representant de la Generalitat va exposar que del total, 36,8 milions els ha compromès l'administració autonòmica i els altres 11,8 milions procedeixen de convocatòries estatals.Els recursos econòmics han anat a parar a 53 corporacions locals, 460 empreses, 8 entitats del sector públic, 27 entitats sense ànim de lucre, 3 centres de recerca i formació i 790 de particulars de les quatre comarques meridionals de Tarragona.Alguns dels projectes que permetran desenvolupar aquests fons són la rehabilitació sostenible de les Cases del Castell a Amposta, la transformació del transport urbà a Tortosa i actuacions a la reserva de la biosfera, entre d'altres projectes.«Estem complint amb l'objectiu d'equilibri territorial en la captació dels fons arribant al 96,2% del territori», va detallar la màxima responsable de les finances catalanes.Aquestes dades les va presentar Mas en un acte organitzat per la delegació territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, que la consellera va titllar com a «exercici de transparència».Mas va explicar que aquesta presentació no ha estat fàcil a causa de «l'alta opacitat» amb què el govern central gestiona aquests recursos.«Les dades ens indiquen que Catalunya ho està fent substancialment millor que els altres territoris de l'Estat», va continuar criticant la consellera catalana.Durant el discurs, Mas va lloar els fons Next Generation, ja que els considera estratègics i «una oportunitat històrica» pel volum de recursos a repartir.La responsable del Departament d'Economia va afegir, a més, que aquests ajuts representen «un pas endavant en el procés de construcció de la Unió Europea».