La Ribera d'Ebre és l'única comarca que empitjora les dades d'afiliació del setembre respecte a fa un any

Per grups d'edat, al conjunt de Catalunya destaca el d'afiliats menors de 30 anys, que només han baixat a la Ribera d'Ebre i al Priorat

Actualitzada 11/10/2023 a les 16:57

Els afiliats a la Seguretat Social han baixat al setembre a la Ribera d'Ebre (-1,7%) en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Es tracta de l'única comarca que empitjora els registres respecte de fa un any, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), sense tenir en compte els territoris afectats pels canvis recents en la divisió comarcal -hi ha la nova comarca del Lluçanès-.Les xifres indiquen que a tot Catalunya els afiliats van augmentar un 3,5% interanual al setembre, fins a 3.545.390 persones. Destaquen l'Alt Empordà (+5%) i el Baix Penedès (+4,4%). Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb l'agost l'afiliació ha millorat en 29 territoris i ha baixat en 12 i l'Aran. En termes mensuals, els augments més elevats s'han registrat al Vallès Occidental (+2,6%), el Barcelonès (+2,4%) i el Bages (+2,3%). En canvi, han empitjorat les dades a l'Aran (-7,2%), el Baix Empordà (-3,7%) i l'Alta Ribagorça (-3,1%).Per sexe, el nombre de dones afiliades ha augmentat a tot Catalunya excepte, de nou, a la Ribera d'Ebre (-0,6%), a més de la Segarra i Osona, afectades per la modificació de la divisió comarcal. Pel que fa als augments, destaquen a l'Alt Empordà (+5,6%) i el Baix Penedès (+5,4%). En el cas dels homes, han disminuït també els afiliats a la Ribera d'Ebre (-2,5%) i al Priorat (-2,2%), mentre que han pujat un 4,6% a l'Alt Empordà.Per grups d'edat, al conjunt de Catalunya destaca el d'afiliats menors de 30 anys, que només han baixat a la Ribera d'Ebre i al Priorat. També ressalta l'augment d'Osona (+2%) i l'estabilitat de la Segarra, dues comarques afectades pels canvis territorials recents. Per nacionalitats, novament tan sols han empitjorat els registres d'afiliats estrangers a la Ribera d'Ebre (-1,9%). Els augments més significatius han estat al Ripollès (+17,8%) i el Berguedà (+15,8%).