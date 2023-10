Adjudiquen per 1,63 MEUR les obres del nou consultori mèdic de Jesús a Tortosa

El nou equipament, que s'ha d'executar en catorze mesos, augmentarà fins a nou les sales de consulta

Actualitzada 10/10/2023 a les 21:25

Infraestructures de la Generalitat ha adjudicat per 1,63 milions d'euros l'obra del nou consultori mèdic local del nucli de Jesús (Tortosa). L'execució del projecte del Departament de Salut anirà a càrrec de l'empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA, en un termini previst de catorze mesos.Ubicat en un solar municipal cedit per l'Ajuntament, l'equipament ha de millorar els espais assistencials, l'accessibilitat i incrementar fins a nou les sales de consulta. S'hi inclouran quatre sales de consulta mèdica, 4 de consulta d'infermeria i una sala de consulta polivalent/extraccions i tractaments d'emergència i observació. A més, hi haurà una aula per a grups/educació sanitària.Aquest dilluns passat, l'Ajuntament de Tortosa va aprovar el permís d'obres per a la construcció del nou equipament a l'EMD Jesús. El Departament preveu que al llarg dels pròxims quinze dies es formalitzi el contracte amb l'empresa i, posteriorment, ja podran començar les obres. La directora territorial del Departament de Salut a les Terres de l'Ebre, Íngrid Roca, ha destacat la importància del nou consultori perquè «permetrà atendre de forma molt més adequada a la població de Jesús, alhora que els professionals disposaran de més estructures, confort i eines de treball».