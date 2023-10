Les Jornades de les Lletres Ebrenques programen una vintena d'activitats i acolliran més d'un centenar de personalitats

La XVIII edició de l'esdeveniment cultural se celebraran del 16 al 22 d'octubre a Amposta

Actualitzada 10/10/2023 a les 09:12

Les Jornades de les Lletres Ebrenques, que se celebrarà del 16 al 22 d'octubre a Amposta, programa una vintena d'activitats i aplegarà més d'un centenar de personalitats del món cultural. «És una cita de referència al territori i arreu del país perquè si un acte no té afluència de públic no arriba a complir gairebé dues dècades», ha afirmat l'alcalde del municipi, Adam Tomàs aquest dilluns. L'acte inaugural serà el 20 d'octubre amb 'Literatura del tu', a càrrec de Iolanda Batallé, professora, periodista, editora i escriptora, i exdirectora de l'Institut Ramon Llull i actual directora de la Llibreria Ona. Totes les propostes són obertes i gratuïtes i es faran a l'Espai Km 0 de l'Oficina de Turisme.



Les Jornades de les Lletres Ebrenques començaran aquest dilluns a la tarda amb l'activitat 'Versos de boira i aigua', un recorregut per l'obra poètica de Josep Vallverdú en el marc del centenari del seu naixement. La proposta té el suport del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. La resta d'activitats no s'iniciaran fins al 16 d'octubre, quan es podrà gaudir de la història de la ballarina ebrenca Anna M. Bel, amb la col·laboració de l'Escola de Dansa Maria Lozano, i de la trobada del col·lectiu Di-llums d'Arts al Forn.La programació continuarà l'endemà amb una taula sobre memòria històrica conduïda per l'escriptora i directora del COMEBE, Cinta Farnós. Els dies 18 i 19 d'octubre s'ha organitzat un recital poètic amb diferents autors i un espectacle sobre el rector de Vallfogona, respectivament. Amb tot, el gruix important de les jornades serà a partir de divendres. Així fins al diumenge, s'han programat el lliurament del Premi Mèrit de les Lletres Ebrenques, un espectacle del cantautor Èric Vinaixa, una exposició de dones ebrenques inspirada en la poesia de Zoraida Burgos o una taula rodona sobre 'Crims literaris', entre altres.En paral·lel, de la mà de l'Oficina de Turisme i coincidint amb el 120 aniversari de Sebastià Juan Arbó, s'ha organitzat una ruta literària pels llocs on va viure i escriure l'escriptor, a càrrec d'Helena Herranz i Joan Antoni Forcadell, el 22 d'octubre. A banda, el 21 d'octubre també es farà una taula rodona sobre gastronomia i turisme amb creadors de contingut.