La Terra Alta i la Ribera d'Ebre són les comarques catalanes que més reciclen amb el sistema porta a porta

La recollida selectiva dels residus a les Terres de l'Ebre augmenta cinc punts i supera la mitjana catalana

Actualitzada 10/10/2023 a les 17:06

Les Terres de l'Ebre han registrat un increment interanual de la recollida selectiva de residus del 15,7%, 6.423 tones en valor absolut l'any passat. Això representa un increment de l'índex de reciclatge del 43,8% al 48,7%, per sobre de la mitjana de Catalunya (45,33%). La Terra Alta (61,41%) i la Ribera d'Ebre (56,96%) són les comarques amb els millors resultats de recollida selectiva.Els dotze pobles terraltins i deu de catorze de la Ribera fan la recollida porta a porta. El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha presentat els resultats aquest dimarts instant a millorar la quantitat de fracció resta que es generen als municipis. A les Terres de l'Ebre han estat 49.823 tones, un 51,3% de la brossa generada.Amb la nova comptabilització sense runes, l'any passat a les Terres de l'Ebre es van generar 97.139 tones de residus municipals, un 4,2% més que l'any 2021. Si es tenen en compte les runes, la generació ascendeix a 103.278 tones, un 3,9% més que l'any anterior. La generació per càpita de residus ha incrementat un 3,4% i se situa en 535 quilos per habitant i any. Amb runa la generació per càpita és de 568 quilos i l'increment és d'un 3,2%.Els municipis ebrencs que més residus van recollir selectivament són Móra la Nova (87,36%, porta a porta), Flix (76,95%, porta a porta), Miravet (75,52% porta a porta), Garcia (72,94%, porta a porta), tots a la Ribera d'Ebre, i Corbera d'Ebre (71,13%, porta a porta) a la Terra Alta. Tot i així aquesta comarca és la que més recicla (61,41%) per davant de la Ribera d'Ebre (56,96%) perquè aquest sistema està estès a tots els pobles. D'altra banda, el Baix Ebre té un índex de 48,41% de recollida selectiva, per sobre de la mitjana catalana de 45,33%, i el Montsià té un 44,87%, per sota.Segons el director de l'ARC, els sistemes actuals de recollida «han arribat al màxim» i calen «sistemes eficients de recollida selectiva», «una de les grans apostes» de la nova llei de residus catalana que ultima el Govern. Individualitzar la recollida selectiva amb el sistema porta a porta o amb contenidors tancats amb identificació de l'usuari proporciona elevats resultats de recollida selectiva, ja que els municipis que ho apliquen reciclen entre el 50% i el 70%. Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta implantat.