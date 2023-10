La Ribera d'Ebre i el Baix Ebre recuperen productivitat, llocs de feina i habitants després de la pandèmia

La càtedra de la URV veu «senyals optimistes» de creixement si es manté la implantació industrial i de valor afegit

Actualitzada 10/10/2023 a les 15:43

La Ribera d'Ebre i el Baix Ebre han aconseguit recuperar l'activitat econòmica d'abans de la pandèmia. El producte interior brut (PIB), el valor afegit (VAB) i les afiliacions a la seguretat social han incrementat els dos últims anys mentre que l'atur s'ha reduït.Una dada important és el fre del despoblament a la Ribera d'Ebre, que manté xifres de població molt estables des de 2021, mentre que al Baix Ebre creix el nombre d'habitants (prop de 2.000). Les dues comarques estan més envellides que la mitjana catalana, però les dades de la URV ofereixen un escenari «optimista» per al creixement de l'economia a les dues comarques ebrenques per la implantació de nova indústria i de la promoció del seu valor afegit.La Càtedra d'Economia Local i Regional (CELiR) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha presentat un informe que analitza l'evolució socioeconòmica de les comarques ebrenques del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre durant els darrers anys, una comparativa per definir l'evolució de l'activitat econòmica i demogràfica després de l'impacte de la pandèmia.A la Ribera d'Ebre, el PIB ja havia disminuït el 2019 un 6,3% però amb la crisi de la covid la reducció va caure fins al 23,1% el 2020, més del doble de la mitjana catalana (10,5%), un impacte més greu per la dependència del sector industrial i econòmic de la comarca amb el «monocultiu nuclear». Aquesta mateixa tendència es va repetir amb el PIB per habitant. Tot i que la càtedra d'economia no disposa de dades dels anys 2021 i 2022, les extrapolacions dels investigadors fan preveure que el creixement de l'activitat econòmica ha sigut del 8,5 i el 9,3 en aquests exercicis.D'altra banda, com ha apuntat el sotsdirector de CELiR, Pau Galiana, durant la pandèmia, la comarca del Baix Ebre també va patir una contracció significativa, del 8,8% del PIB, però lluny de les xifres de la comarca riberenca i dos punts per sota de la mitjana del país. L'any 2019 ja havia crescut un 4,4%, un punt per sobre del PIB de Catalunya. Les estimacions en aquesta comarca és que ha crescut en la línia de l'economia catalana els anys 2021 i 2022.