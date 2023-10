Red Eléctrica precisa que l'avaria que ha aturat Ascó ha estat als aïlladors de la subestació

La companyia informa que el 20 de setembre la infraestructura va superar una inspecció sense anomalies

Actualitzada 09/10/2023 a les 19:21

Red Eléctrica ha precisat que «l'incident tècnic» que aquesta matinada ha aturat els dos reactors de la central nuclear d'Ascó s'ha produït als aïlladors de la subestació que l'alimenta. La companyia afegeix que segons les dades preliminars l'avaria no ha provocat afectació a la central de generació. La firma també indica que s'han mobilitzat «tots els mitjans tècnics i humans per a la ràpida resolució de l'incident».Red Eléctrica subratlla que l'avaria tampoc ha interromput el subministrament amb origen en les infraestructures de la xarxa de transport gràcies al seu mallat, «que permet la cobertura de la demanda a través d'altres instal·lacions». Finalment, Red Eléctrica recorda que el 20 de setembre la subestació d'Ascó de 400 kV va ser sotmesa a una inspecció en la qual «no es va detectar cap anomalia» ni cap «indici» que n'hi pogués haver alguna.Cal recordar que aquest dilluns de matinada una avaria a la xarxa elèctrica externa ha provocat l'aturada automàtica dels dos reactors de la central nuclear d'Ascó. L'aturada i desconnexió s'ha produït després que saltessin les proteccions de les línies externes d'evacuació de l'energia. Es tracta, segons han confirmat les mateixes fonts, d'un incident molt similar al que ja va patir la central nuclear de Vandellòs II, també gestionada per ANAV, el dia 20 de setembre passat.