El govern de Tortosa proposa incrementar quatre taxes per afrontar l'augment de la despesa corrent

L'impost d'immobles, activitats econòmiques, vehicles i brossa s'apugen i «actualitzen» i inclouen noves bonificacions

Actualitzada 09/10/2023 a les 18:50

El govern municipal de Tortosa, Movem-PSC i ERC, incrementarà els impostos sobre béns immobles (IBI) - 17,95%-, les activitats econòmiques (IAE) - 19%-, els vehicles de tracció mecànica - 0,60% - i també la taxa de la brossa - 28% -.Amb els ajustos es pretén «posar ordre» als comptes municipals per fer front a un increment de despesa corrent que es preveu de prop de 4 MEUR. A més d'aplicar mesures quirúrgiques per racionalitzar-la i contenir-la, es vol també reforçar la inspecció perquè «pagui tothom» i «qui més té».Aquestes noves ordenances fiscals mantenen totes les bonificacions existents i n'inclouen de noves per a la instal·lació d'energia fotovoltaica. La modificació està oberta a proposta dels altres grups i es durà al ple en deu dies.