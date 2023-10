Acció Climàtica tomba per inviable ambientalment el projecte de central eòlica Muntanyes dels Burgans 1, a Tivissa

La Ponència de Renovables ja va rebutjar la sol·licitud de la promotora d'avaluar l'impacte ambiental

Actualitzada 09/10/2023 a les 12:35

El Departament d'Acció Climàtica ha resolt denegar la tramitació de la central eòlica Muntanyes dels Burgans 1, al terme municipal de Tivissa (Ribera d'Ebre), per tractar-se d'un projecte «manifestament inviables per raons ambientals».La Ponència d'Energies Renovables va acordar el mes de gener passat no admetre la sol·licitud per iniciar l'avaluació d'impacte ambiental de la central, de 49,4 MW. La promotora, Energies Renovables Aker, SL, havia recorregut, sense èxit, aquesta decisió. Els ajuntaments de Rasquera i Tivissa, així com diversos departaments de la Generalitat, GEPEC i Unió de Pagesos van informar desfavorablement sobre el projecte en el seu moment.