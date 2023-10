Tortosa contindrà la despesa i «actualitzarà» impostos davant la previsió de 4 MEUR de dèficit pel 2024

L'alcalde apunta com a causes l'increment de la inflació, dels interessos, del cost de l'energia i dels salaris

Actualitzada 06/10/2023 a les 16:53

L'Ajuntament de Tortosa preveu un dèficit de 4 milions d'euros per a l'exercici de 2024 com a conseqüència de la pujada de les despeses corrents. Segons l'alcalde, Jordi Jordan, això es deu, principalment, a l'increment de la inflació, la pujada dels interessos bancaris, el cost de l'energia i l'augment salarial dels treballadors.Per contra, el pressupost d'ingressos es mantindrà o, fins i tot, es reduirà. La situació obligarà el govern municipal a actuar per aconseguir «un equilibri pressupostari» adoptant mesures de contenció de la despesa i actualitzant els impostos. «Això no significa que ara hi hagi problemes de tresoreria, però l'actual pressupost prorrogat es va elaborar el 2021 i és evident que la situació ha canviat», ha adduït.«Com la majoria de les famílies han fet en les seues economies per la pujada del preu de la llum, la inflació i els tipus d'interès bancari; l'Ajuntament també haurà d'aplicar una política de contenció i racionalització de la despesa», ha assegurat Jordan, tot garantit que el seu govern prestarà tots els serveis municipals.Sense entrar directament en l'espinosa qüestió d'un previsible increment de la pressió fiscal, l'alcalde ha explicat que traslladarà als diferents grups municipals un proposta per a l'actualització de les ordenances municipals pel 2024 perquè facin les aportacions que creguin oportunes. «Actualitzarem els impostos, farem que pagui tothom i que paguen més aquells que més tenen», ha reblat.Segons les estimacions realitzades pels tècnics municipals que ha posat l'alcalde sobre la taula, en el cas de les despeses de béns corrents i serveis la previsió és que augmentin un 8,8%, passant dels 12,5 milions d'euros a 13,7. Pel que fa a les despeses financeres, l'estimació de l'augment és del 139%, i així es passarà dels 482.000 euros a 1,1 milions d'euros. També augmentaran les amortitzacions bancàries un 8,3%, que s'enfilaran dels 3,7 milions d'euros als 4,1 milions d'euros.A banda d'aquest increment del pressupost de despeses, ha recordat que el 2024 tornaran a entrar en vigor les regles fiscals, fet que impedirà utilitzar el superàvit d'enguany per finançar la despesa corrent, com estava permès de forma excepcional fins aquests moments. Enguany s'han destinat 3,4 milions d'euros de romanent per aquest objectiu. «L'increment de les despeses serà com a mínim de 4 milions d'euros, mentre que els ingressos es mantindran o bé es reduiran per la menor recaptació de les plusvàlues, la zona blava i la taxa de llicències urbanístiques», ha exposat.