L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre inaugura la nova sala de parts per donar una atenció «més humanitzada»

La renovació de tota l'àrea quirúrgica del centre hospitalari suposarà una inversió de prop de 7MEUR

Actualitzada 06/10/2023 a les 19:09

Sala de parts més humanitzada

L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ha inaugurat la nova sala de parts dissenyada per proporcionar una atenció «més humanitzada» durant el procés. El nou espai forma part de la segona fase del projecte de reforma i millora de l'àrea quirúrgica del centre hospitalari.En la seva inauguració feta aquest divendres, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat positivament la transformació de l'hospital comarcal i ha dit que no es tracta «només» d'una transformació en «infraestructures, sinó que s'estan desenvolupant equips territorials en xarxa amb una gran complementarietat amb l'Hospital Verge de la Cinta». Tot el projecte de renovació de l'àrea quirúrgica del centre suposarà una inversió molt propera als 7 milions d'euros.«La capacitat resolutiva d'un hospital comarcal s'està veient a Móra, amb una gran complicitat amb l'Atenció Primària i amb els hospitals de referència», ha afirmat el conseller durant la visita feta aquest divendres a les noves instal·lacions hospitalàries. «És un bon model de desplegament territorial, l'hospital està molt ben portat i donant el servei que la ciutadania es mereix, amb gran proximitat, gran qualitat i assegurant l'equitat territorial», ha afegit Balcells.La primera fase de les obres d'ampliació i millora del centre hospitalari, ja en funcionament, va incloure la nova àrea de Cirurgia Major Ambulatòria, l'adequació i millora de l'Àrea de gabinets d'endoscòpia i de cirurgia menor, en la qual es va habilitar una nova sala per a tècniques endoscòpiques i una altra per a actes. El Servei Català de la Salut hi ha invertit 1.077.150,43 euros.En aquesta segona fase, s'ha reformat i ampliat l'àrea d'esterilització, amb maquinària nova, i s'ha adequat i millorat tant la sala de parts com un dels quiròfans. La tercera fase inclourà l'adequació i renovació dels dos quiròfans restants. En aquest cas, Salut hi destinarà 5,7 milions d'euros per ambdues fases. Així, tot el projecte de renovació de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre suposarà una inversió molt propera als 7 milions d'euros.La nova sala de parts de l'hospital disposa d'un espai de 40 metres quadrats, plenament equipat per a oferir una atenció que respecti el procés fisiològic, amb la mínima intervenció obstètrica i afavorint l'assistència de forma natural al part. El nou espai també preserva la seguretat de la dona i el nadó amb un equipament medicalitzat.La sala és un espai «càlid i acollidor, lluny de la fredor d'una àrea quirúrgica, però sense renunciar a la tecnologia», assenyalen des de Salut. Així, el centre continua amb la seva línia de treball «humanitzadora» i amb la voluntat de l'equip assistencial de respectar la dona i la seva família, fent-los partícips de les decisions i oferint el «màxim» confort i suport psicoafectiu.