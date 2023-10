L'Ametlla de Mar tanca l'any gastronòmic amb el peix de llotja i l'arrossejat

Set restaurants participen en la 12a edició d'aquestes jornades

Actualitzada 06/10/2023 a les 18:35

L'Ametlla de Mar dona avui el tret de sortida a les XII Jornades del Peix de Llotja i de l'Arrossejat, l'última gran cita del calendari gastronòmicd'aquest 2023. Fins al 15 d'octubre, El peix acabat d'arribar de la barca a la llotja i de la llotja al plat serà el principal protagonista dels menús especials per a l'ocasió que han creat participants en les jornades.En total, enguany es podran degustar les propostes de set establiments diferents: El Astillero, El Pescador, Golpe deStado al Restaurant Nàutic, La Serra, La Subhasta - Espai Gastronòmic, Les Veles i Mestral. Els menús oscil·len entre els 30 i els 50 euros i tots estan maridats amb vins de la DO Terra Alta, en una aposta clara per potenciar els productes del territori ebrenc.Marisc, peix fregit o a la brasa, bunyols,, tempures, són algunes de les propostes que no falten en aquests menús elaborats exclusivament per a les Jornades. Una altra de les propostes que no hi fa falta en cap de les propostes que fan els set establiments participants és l'arrossejat. Sigui amb gambes, galeres, calamar, llagostins, sípia o cranc, aquest plat és un dels grans protagonistes d'aquest cita.Aquells que vulguin tastar aquesta creació gastronòmica tradicional de l'Ametlla de Mar poden reservar-se el pròxim dimecres, dia 11. I és que a partir de les 5 de la tarda, es durà a terme la 37a edició de la Diada de l'Arrossejat a la zona de la Confraria de Pescadors. Nombrosos cuiners amateurs de l'Ametlla elaboraran aquest plat típic de la cuina marinera en el concurs de l'arrossejat que permetrà veure als assistents les claus de la seva preparació i cocció, seguint el procés tradicional. A més, es podrà degustar el plat, amb degustacions a un euro i es podrà gaudir d'activitats culturals, ideals per a donar el tret de sortida al pont del Pilar.