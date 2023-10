L'alcalde de Móra d'Ebre denuncia que el pagament dels Fons Nuclears es retarda

Rubén Biarnés tem que els recursos de l'impost nuclear de 2022 es quedin a les arques governamentals com l'any passat

Actualitzada 06/10/2023 a les 09:09

L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, denuncia que el pagament dels Fons de Transició Nuclear es torna a retardar. «Es pensen que som una mica tontos, no es pot aguantar més», ha lamentat en declaracions a l'ACN. El cobrament estava previst a finals de setembre però no s'ha materialitzatr. Aquest dilluns, a través d'un correu electrònic, se'ls va comunicar que rebran un formulari en el qual han de detallar les actuacions previstes amb aquests diners i que «en unes setmanes» - sense concretar- es transferiran. «Acabarem perdent els fons de 2023 i no ho trobo bé», ha recriminat. Biarnés s'ha mostrat indignat per la situació i tem que els recursos ja s'hagin gastat o acabin a «la bossa comuna» de la Generalitat si no es reparteixen a temps.



Representativitat

L'alcalde de Móra d'Ebre també s'ha mostrat molest per les formes en què s'ha fet aquesta darrera comunicació, ja que molts dels alcaldes afectats formen part de l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear que presideix Empresa, des d'on arriba el correu. Biarnés ha qüestionat aquest formulari que se'ls anuncia perquè ja havia comunicat en quin capítol – de despesa o inversió – inclouria els diners i tampoc entén que encara no s'hagi resolt si es pagarà com una subvenció o una transferència directa, fet que l'alcalde considera que hauria d'haver-se resolt fa mesos.També reclama més concreció per saber si hauran d'esperar que tots els consistoris contestin el formulari o si s'aniran transferint els diners a mesura que es vagi completant el tràmit. «Quan diuen unes setmanes, no sé si volen dir dos o quinze. Estem al mes d'octubre, estem a punt d'acabar l'any i això vol dir que acabarem perdent els fons del 2023 com vam perdre els de l'any passat», ha recriminat l'alcalde de Móra d'Ebre.El pagament s'havia de fer al juliol i ja es va retardar a final de setembre i després es va decidir pagar-lo fraccionat en dos perquè calia concretar la liquidació de l'impost nuclear a final d'any, tot i que aquests recursos són els diners recaptats a les propietats de les centrals durant el 2022. La situació fa desconfiar l'alcalde de la capital de la Ribera d'Ebre. «O aquests diners estan gastats o se n'aniran a la bossa comuna de la Generalitat – si no es transfereixen – com va passar l'any passat», ha advertit. «Si no, no s'entén», ha afegit.Rubén Biarnés recorda que molts ajuntaments, sobretot els de la zona Penta I com Móra d'Ebre, ja tenen els projectes llestos des del 2022 perquè ja preveien comptar amb aquests recursos i que els canvis legislatius dels Fons Nuclears no són excusa per no pagar enguany. «Ja he expressat que això no és seriós, si no és que ens vulguin prendre el pèl».Biarnés ha compartit el seu malestar amb els representants territorials del Govern i amb altres alcaldes afectats. «El que vull saber és per què no s'ha pagat. Sabem que són 15 milions d'euros i els tenen. M'agradaria equivocar-me, però veig que no cobrarem», ha reivindicat.El 31 d'octubre està prevista la pròxima reunió de l'òrgan de govern que regula els Fons. Rubén Biarnés tampoc entén el debat sobre el criteri amb què s'ha designat la representació del poble «més petit i més gran» en aquesta junta, per població i superfície. «Entre repartir per persones o per porcions de terreny, penso que és per habitants, si no la ciutat més gran no seria Barcelona perquè per extensió és petita. Siguem curosos, és la jugada d'un partit polític que volia fer entrar a qui li interessava», ha assenyalat.