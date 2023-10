Troben un cadàver a la platja de l'Ampolla

Ahir a la tarda es va trobar el cos que correspon a una veïna de 70 anys veïna de Tortosa

Actualitzada 05/10/2023 a les 12:06

Nova troballa d'un cadàver a les platges de la província de Tarragona. En aquest cas ha estat a l'Ampolla on, ahir a la tarda, es va trobar el cos sense vida d'una dona de 70 anys veïna de Tortosa.Fonts dels Mossos indiquen que la dona va sortir a donar una volta per la costa de l'Ampolla, concretament a la platja de l'Arenal, amb el seu marit aquest dimecres a la tarda. Segons sembla, en un moment donat l'home va perdre de vista a la seva esposa i la va començar a buscar per l'arena.Finalment, es va trobar el cos de la dona, ja sense vida, surant sobre l'aigua. Els Mossos van portar el cadàver a l'arena i van comprovar que no tenia signes vitals abans que un metge certifiqués la seva mort.S'espera als resultats de l'autòpsia per aclarir la causa de la mort de la víctima.Aquesta és la setzena víctima de les platges tarragonines d'aquest any 2024.