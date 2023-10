Tramiten una nova central solar a Riba-roja d'Ebre amb més de 4.500 panells fotovoltaics

La planta tindria una potència instal·lada prevista de poc més de 2 MW

Actualitzada 05/10/2023 a les 13:47

La promotora KM0 Flix 1, amb seu a Pontevendra, ha iniciat els tràmits per instal·lar una central solar amb 4.536 panells fotovoltaics i una potència de 2,025 MW al terme de Riba-roja d'Ebre.El Departament d'Acció Climàtica ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i d'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental del projecte batejat com a 'Riba-roja d'Ebre'.El projecte, amb un pressupost total d'1,04 milions d'euros, preveu un centre de transformació i una línia soterrada a 25 kV que connecta el connecta amb la xarxa de distribució.