La discoteca clausurada a Amposta considera injusta la mesura

Els responsables de Legend sostenen que la responsabilitat d'actuar davant incidents a la via pública és de la policia

Actualitzada 05/10/2023 a les 14:13

Els responsables de la discoteca Legend d'Amposta, que el govern municipal clausurarà per posar fi a les molèsties que pateixen els veïns de l'entorn per actes incívics i baralles al carrer, consideren injusta la mesura i neguen ser l'origen d'aquests fets. En un comunicat difós a través de les xarxes socials, asseguren que l'activitat disposa de professionals de seguretat privada que actuen «exclusivament a l'interior de la sala» per evitar incidents però que és «competència dels agents d'autoritat pública del territori» els aldarulls o incidents a la via pública. Consideren que darrere baralles com la de diumenge a la matinada passat hi ha «quatre subjectes que no tenen res a perdre i adopten les mateixes conductes vagin on vagin».



Abans de l'anunci del govern municipal de tancar provisionalment l'activitat durant quinze dies per revisar la llicència de sala de ball -amb permís d'obertura fins a les cinc de la matinada-, la Lira Ampostina, propietària del local, va acordar no renovar el contracte de lloguer amb els promotors davant l'alarma social i malestar veïnal que havien generat fets com els de diumenge passat a la matinada.Per la seva banda, la direcció de la discoteca ha volgut manifestar el seu «sentiment d'injustícia». Defensa que «sempre» han vetllat per la «seguretat dels clients» i insisteix que el seu servei de seguretat «no pot actuar fora el carrer». També lamenten les repercussions que tindrà el tancament per als «més de 20 treballadors» que ocupaven. Recorden que el seu objectiu era «recuperar l'oci nocturn a Amposta oferint nits d'oci segur a la gent del territori i, sobretot, als ampostins i ampostines que ara, amb el tancament, es queden sense opció».