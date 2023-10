Endesa divulga el pla d'emergència de l'embassament de Mequinensa que fixa com cal actuar en cas d'un incident

S'han instal·lat sirenes a la Granja d'Escarp, Massalcoreig i Almatret pel risc d'inundació si es trenca la presa

Actualitzada 05/10/2023 a les 13:40

Endesa ha fet un acte de divulgació aquest dijous del pla d'emergència de l'embassament de Mequinensa, al Baix Cinca, que estableix com cal actuar i com s'han d'organitzar i coordinar els equips d'emergència en cas d'un incident greu que comprometi la seguretat de la presa, la més gran de l'Ebre.El pla també inclou millores en els sistemes d'avís a la població d'una desena de municipis propers, dels quals 6 són a Catalunya i 4 a l'Aragó. En tres d'aquests municipis catalans –la Granja d'Escarp, Massalcoreig i Almatret- s'han instal·lat sirenes pel risc d'inundació en els primers 30 minuts en cas de trencament de la presa. També es faran campanyes per informar la població sobre els riscos i accions que cal seguir en cas d'emergència.