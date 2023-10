El Suprem ratifica la pena de 19 anys de presó per al segon acusat del cas de pornografia infantil de Tortosa

El tribunal tomba totes les peticions de la defensa del condemnat que va presentar un recurs de cassació

Actualitzada 05/10/2023 a les 13:59

El Tribunal Suprem ha ratificat la pena de 19 anys de presó per al segon acusat de formar part d'una xarxa de pornografia infantil a Tortosa, conegut com a cas Trinity. El tribunal ha desestimat el recurs de cassació presentat per la defensa de Christian Arson.



En la sentència, els magistrats han tombat totes les peticions del condemnat. Consideren que no s'ha vulnerat la presumpció d'innocència i que les dilacions indegudes en el procés judicial van ser causades, en part, per la seva fugida durant el judici.En la resolució de l'Audiència de Tarragona a l'agost de 2022 li van atribuir setze delictes de captació i utilització de menors per a producció de material pornogràfic així com pertinença a grup criminal.Després de quatre anys en presó preventiva, el condemnat es troba en llibertat condicional amb l'obligatòriament de comparèixer davant del jutjat dos cops per setmana. Ho fa des del 15 de juliol de l'any passat. Ara, amb la sentència ratificada pel Suprem haurà d'ingressar a presó immediatament.